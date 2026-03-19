الطقس اليوم قبل العيد.. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب أنحاء مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم الخميس، فيما وصفته بـ"الإنذار الأخير من الشتاء"، حيث تشهد البلاد أمطارًا متفاوتة الشدة ورياحًا نشطة قد تصل إلى حد العواصف في بعض المناطق.

طقس مائل للدفء نهارًا وبرودة ليلية

يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

أمطار متفاوتة تصل إلى الرعدية

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث تصل إلى 30%، وقد تشتد أحيانًا.

كما تتعرض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري لأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية وغزيرة في بعض الفترات، مع احتمالية تشكل سيول في مناطق من خليج العقبة وسيناء.

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون محملة بالرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد حالة البحر المتوسط اضطرابًا نسبيًا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

كما يكون البحر الأحمر وخليج السويس في حالة تتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الأمواج واتجاه رياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 23 والصغرى 14

6 أكتوبر: العظمى 22 والصغرى 12

بنها: العظمى 22 والصغرى 13

دمنهور: العظمى 21 والصغرى 12

كفر الشيخ: العظمى 22 والصغرى 13

المنصورة: العظمى 23 والصغرى 14

الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 13

السويس: العظمى 24 والصغرى 13

نصائح وتحذيرات

تنصح الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المتأثرة بالعواصف الترابية، مع تجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو مجاري السيول، وإحكام غلق النوافذ لتفادي الأتربة.