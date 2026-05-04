محمود الخواجة: لم يتوقع أحد وصول الزمالك لهذه المكانة في الدوري

أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض عليهم دور كبير في المباراة المقبة، مشددا على ضرورة اللعب بروح قتالية من الدقيقة الأولى.

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "الدور الأكبر على لاعبي الزمالك في الفترة المقبلة، ولم يتوقع أحد وصول الزمالك لهذه المكانة في الدوري بسبب الصعوبات".

وأضاف: "يجب أن يبتعد عن ذهن لاعبي الزمالك التفكير في أي ضغوط والجهاز الفني عليه دور في أن يفصل اللاعبين عن أي أمور أخرى والمعسكر المغلق أفضل قرار".