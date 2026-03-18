حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة رعدية

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية غدا

أشارت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تغزر في بعض الفترات، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول على مناطق من خليج العقبة وسيناء.

وأضافت أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 30% وعلى فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.

حالة خليج السويس

وفي خليج السويس، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 23 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

بلطيم 21 12

المنصورة 23 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 12

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 23 13

طابا 21 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 11

سيوة 21 11

رأس غارب 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 30 19

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 31 20

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 27 18

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 27 13

الوادي الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 26

المدينة 32 22

الرياض 29 18

المنامة 24 19

أبوظبى 29 21

الدوحة 28 19

الكويت 24 15

دمشق 19 09

بيروت 19 15

عمان 16 10

القدس 17 11

غزة 20 15

بغداد 22 11

مسقط 32 24

صنعاء 28 12

الخرطوم 36 22

طرابلس 18 13

تونس 19 10

الجزائر 19 08

الرباط 21 11

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 06

إسطنبول 11 07

إسلام آباد 20 14

نيودلهى 27 19

جاكرتا 33 24

بكين 17 01

كوالالمبور 35 25

طوكيو 20 10

أثينا 15 09

روما 18 05

باريس 17 04

مدريد 20 07

برلين 12 03

لندن 16 06

مونتريال 03 05-

موسكو 06 04-

نيويورك 07 04

واشنطن 13 04

نواكشوط 24 16

أديس أبابا 25 14