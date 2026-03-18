الأقصر.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وإجراءات عاجلة لسلامة المواطنين

بناءً على توقعات بحدوث نشاط قوي للرياح على أغلب الأنحاء، يصاحبه إثارة للرمال والأتربة وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، وجّه المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، باستمرار انعقاد غرفة العمليات بمركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأصدرت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة عددًا من الإرشادات الهامة للمواطنين، جاء أبرزها:

ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، والأشجار، والمباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة.

القيادة بحذر شديد على الطرق، خاصة في ظل انخفاض الرؤية.

ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عند الخروج من المنازل.

سرعة الإبلاغ عن أي طارئ عبر الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة.

وتهيب محافظة الأقصر بجميع المواطنين توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات حفاظًا على سلامتهم.