وكيل صحة الأقصر يتفقد القافلة الطبية بوحدة العبابدة للاطمئنان على الخدمات العلاجية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية للقافلة الطبية المقامة بوحدة العبابدة التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور أحمد وهيب مدير إدارة القرنة الصحية، والدكتور بيشوي وليم مدير إدارة المتابعة، والمهندس عمرو حسين مدير إدارة التخطيط بالمديرية، حيث تفقدوا عيادات القافلة المختلفة وتابعوا انتظام تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية للمواطنين، إلى جانب صرف العلاج بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضم عدداً من التخصصات الطبية المتنوعة، من بينها الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأكد خلال جولته أهمية القوافل الطبية في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات العلاجية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والأماكن الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم بالقرب من محل إقامتهم.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمة بكفاءة عالية مع حسن استقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية المشاركة في القافلة ودورها في تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الأقصر.