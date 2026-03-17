تلاميذ مدرسة أرمنت الابتدائية يشاركون في تعبئة شنط رمضان بالأقصر

قامت الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص بمدينة أرمنت جنوب الأقصر، بتنظيم يوم مشاركة مجتمعية مميز بمدرسة أرمنت الابتدائية بنين، وذلك ضمن فعاليات مبادرة (الخير يجمعنا).

يأتى ذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة إيمان السبكي مسؤول وحده تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، وفي أجواء سادها الود والتعاون.

وشارك تلاميذ المدرسة خلال اليوم المجتمعي في تعبئة "شنط رمضان"، للتأكيد على أهمية العطاء والمشاركة وروح التكافل في المجتمع، حيث سادت الأجواء حالة من الود والتعاون بين التلاميذ، وسط مساهمة الصغار بحماس في تعبئة الشنط الرمضانية.

كما قامت ريهام عادل محمود مدير وحدة تكافؤ الفرص بأرمنت، بتقديم شرح مبسط للتلاميذ حول أهمية المشاركة المجتمعية، وكيف يمكن لكل طفل أن يساهم بجزء بسيط في رسم الفرحة على وجه كل محتاج، وأهمية قيم التكافل الاجتماعي.

تمت الفعاليات بمتابعة وإشراف من اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وعبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة أرمنت، وميرفت سيد مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

وأكدت مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر أن الهدف من الفعالية هو ترسيخ القيم الإنسانية لدى الطلاب والاستثمار في بناء شخصية سوية تدرك قيمة الشعور بالغير وزرع الخير في قلوب الصغار ، وتحويل العمل التطوعي إلى سلوك يومي، مما يجعل من هؤلاء التلاميذ سفراء للخير في المستقبل.