وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ يشهد انطلاق القوافل المجتمعية.. صور

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق القوافل المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لذوى الهمم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمركز شباب شنو بمشاركة 200 فرد من ذوى الهمم وأهالى القرية، برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن القوافل المجتمعية تضمنت توزيع مواد غذائية وملابس للأفراد من ذوى الهمم، كما نظمت القوافل الطبية فى التخصصات الطبية المختلفة والصيدلية لتقديم العلاج بالمجان ضمن الخدمات المقدمة على مدار اليوم لأهالى قرية شنو، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بملف تمكين ذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ووفق توجيهات القيادة السياسية.

استقبل مركز شباب شنو بكفر الشيخ، القوافل المجتمعية اليوم الأحد، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، طاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، فتحى جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، هويدا بلتاجى مدير المركز، فريق عمل المديرية .