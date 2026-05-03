راشفورد كلمة السر في الحسم أمام أوساسونا..هل يحسم مستقبله مع برشلونة قبل الكلاسيكو؟

في موسم تحسم فيه التفاصيل الصغيرة مصير البطولات وجد برشلونة ضالته في توقيت مثالي عبر نجم يعرف كيف يفرض نفسه في اللحظات الحاسمة وهو الإنجليزي ماركوس راشفورد لم يحتج وقتًا طويلًا ليثبت قيمته داخل المنظومة الكتالونية بل قدم أوراق اعتماده سريعا مساهما بشكل مباشر في انتصار ثمين قرب الفريق خطوة إضافية من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

في مواجهة معقدة أمام أوساسونا لم تكن الأمور تسير بسلاسة حتى جاء تدخل المدرب هانز فليك من على دكة البدلاء. قرار إشراك راشفورد في الشوط الثاني لم يكن مجرد تغيير تقليدي بل نقطة تحول في إيقاع المباراة.

بمجرد دخوله تغير وجه برشلونة هجوميًا من خلال تحركات أكثر جرأة سرعة في نقل الكرة وقدرة على اختراق الدفاعات ولم تمضِ دقائق حتى ترجم هذا التأثير إلى لحظة حاسمة بصناعة هدف الفوز الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي ليمنح الفريق ثلاث نقاط بالغة الأهمية.

تأثير يتجاوز الإحصائيات

ورغم أن أرقام راشفورد هذا الموسم (13 هدفًا و14 تمريرة حاسمة) تعكس أداءً مميزًا فإن تأثيره الحقيقي يتجاوز لغة الأرقام وأضاف اللاعب لبرشلونة عنصرًا كان يفتقده في بعض الفترات وهو القدرة على كسر النسق التقليدي للهجوم واللعب المباشر عند الحاجة.

هذا النوع من اللاعبين يعد كنزًا في المراحل الحاسمة من الموسم حيث تتحول المباريات إلى صراعات تكتيكية مغلقة تحتاج إلى حلول فردية غير متوقعة.

سلاح فليك الجديد

أحد أبرز أسباب تألق راشفورد يتمثل في مرونته التكتيكية فبينما يفضل اللعب في الجناح الأيسر أظهر قدرة واضحة على التأقلم في أكثر من مركز سواء كمهاجم صريح أو حتى على الجبهة اليمنى.

هذه المرونة تمنح فليك خيارات متعددة خاصة في ظل غياب لامين يامال بسبب الإصابة وهو الغياب الذي كان من الممكن أن يربك حسابات الفريق لولا وجود لاعب بحلول جاهزة مثل راشفورد.

فرصة تعيد ترتيب الأوراق

إصابة يامال فتحت الباب أمام إعادة تقييم الأدوار داخل الفريق وهنا برز راشفورد كأحد أبرز المستفيدين فبينما لا يزال الشاب روني باردجي يبحث عن الاستقرار الفني أمام الضغوط الدفاعية يبدو أن النجم الإنجليزي أكثر جاهزية لتحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

ومع اقتراب مواجهة الكلاسيكو تتزايد المؤشرات على إمكانية الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباراة قد تحدد رسميًا هوية بطل الليجا.

معادلة معقدة

ورغم هذا التألق يبقى مستقبل راشفورد مع برشلونة غير محسوم فالوضع المالي للنادي لا يسمح بسهولة بإتمام صفقة انتقال نهائي خاصة مع الحديث عن قيمة قد تصل إلى 30 مليون يورو.

لكن في المقابل قد تدفع قيمته الفنية ومرونته التكتيكية الإدارة لمحاولة إيجاد حلول بديلة مثل تمديد الإعارة خصوصًا إذا استمر في تقديم نفس الإضافة الحاسمة.

خطوة نحو اللقب

بات برشلونة الذي رفع رصيده إلى 88 نقطة على بعد نقطة واحدة فقط من حسم اللقب في موسم يظهر فيه الفريق نضجًا واضحًا في إدارة المباريات الصعبة.

وفي قلب هذا المشهد يظهر راشفورد كأحد العناوين البارزة لمرحلة الحسم فهو لاعب جاء في الوقت المناسب وقدم ما يحتاجه الفريق بالضبط ونجح فى صناعة الفارق.