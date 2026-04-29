أتلتيكو يتمسك بألفاريز قبل موقعة آرسنال.. وسيريزو يغلق باب رحيله إلى برشلونة

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة قوية أمام آرسنال مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يمثل أهمية خاصة لكتيبة المدرب دييجو سيميوني، التي تبحث عن خطوة جديدة نحو حلم التتويج القاري.

وبالتزامن مع التحضيرات للمواجهة المرتقبة، تواصلت الأنباء بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وسط تكهنات تربط مستقبل اللاعب بنتائج أتلتيكو هذا الموسم، خاصة في دوري الأبطال.

وفي هذا السياق، حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الجدل حول مستقبل اللاعب، مؤكدًا تمسك النادي بخدماته، ومشددًا على أن ألفاريز مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، رافضًا ما يتردد بشأن إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وأشار سيريزو إلى أن الحديث المتكرر عن رحيل اللاعب يثير الاستغراب، في ظل ارتباطه بعقد طويل مع النادي، بينما يتمسك أتلتيكو بمشروعه الرياضي وعدم التفريط في أبرز نجومه.

وتشير التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو تقدر قيمة ألفاريز بـ120 مليون يورو، في وقت تبدو فيه الصفقة معقدة بالنسبة لبرشلونة، بسبب قيود اللعب المالي النظيف وارتفاع فاتورة الرواتب.

من جانبه، أكد وكيل الأعمال خوسيه أنطونيو بيتون أن انتقال اللاعب إلى برشلونة يبدو شبه مستحيل، موضحًا أن أي عرض للتفاوض يجب ألا يقل عن 150 مليون يورو، وهو مبلغ يصعب على النادي الكتالوني توفيره.

وأضاف أن أي نادٍ يرغب في التعاقد مع ألفاريز سيواجه شروطًا مالية صعبة، خاصة مع وجود شرط جزائي ضخم في عقد اللاعب يصل إلى 500 مليون يورو، ما يعكس تمسك أتلتيكو الكبير بمهاجمه الأرجنتيني.

واختتمت التصريحات بالتأكيد على رغبة أتلتيكو مدريد في ترسيخ مكانته بين كبار أوروبا، ورفضه إظهار أي تراجع أمام جماهيره بالتفريط في أحد أبرز عناصره.