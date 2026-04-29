أحمد حسن: توروب مستمر ولا توجد أي جلسات لإنهاء التعاقد

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة ما تردد بشأن عقد جلسات مع المدير الفني ييس توروب لفسخ تعاقده مع الاهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد احمد حسن في تصريحات نقلها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الأهلي لم يعقد أي جلسات مع توروب لإنهاء عقده، مشيرًا إلى أن المدرب مستمر في منصبه بشكل طبيعي حتى يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف أن كل ما يُثار حول رحيل المدير الفني في الوقت الحالي غير صحيح، مؤكدًا استمرار الجهاز الفني حتى نهاية مدة التعاقد الحالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

