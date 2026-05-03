إحالة طالبة ضحية الإعتداء بمدرسة سميرة موسى فى الإسكندرية للطب الشرعي

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية إحالة الطالبة المجني عليها في واقعة الاعتداء داخل إحدى مدارس منطقة العجمي إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها، ومدى خطورتها، وتحديد ما إذا كانت الواقعة ترقى إلى شبهة “الشروع في القتل” من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة واعتداء بين عدد من الطالبات داخل إحدى المدارس بدائرة قسم الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين تعرض طالبة بمدرسة “سميرة موسى الثانوية بنات”، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، لاعتداء جسدي من قبل عدد من زميلاتها، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة وإصابات وُصفت بأنها بالغة، استدعت نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط الطالبات المتورطات في الواقعة، وذلك عقب تقنين الإجراءات، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال المجني عليها وأسرتها، إلى جانب شهود العيان من داخل المدرسة، مع تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة.

وتأتي إحالة الطالبة إلى الطب الشرعي كإجراء حاسم لتحديد توصيف الواقعة قانونيًا، خاصة في ظل ما أثير حول طبيعة الاعتداء ومدى توافر نية إحداث إصابات قد تفضي إلى الوفاة.