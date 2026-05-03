قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام
تأجيل حسم زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. ازدحام الأجندة يعطل قرار «كاف»
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟
هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا
وصول دفعة جديدة من المصابين| مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة طالبة ضحية الإعتداء بمدرسة سميرة موسى فى الإسكندرية للطب الشرعي

صورة الطالبة المصابة
صورة الطالبة المصابة
أحمد بسيوني

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية إحالة الطالبة المجني عليها في واقعة الاعتداء داخل إحدى مدارس منطقة العجمي إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها، ومدى خطورتها، وتحديد ما إذا كانت الواقعة ترقى إلى شبهة “الشروع في القتل” من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة واعتداء بين عدد من الطالبات داخل إحدى المدارس بدائرة قسم الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين تعرض طالبة بمدرسة “سميرة موسى الثانوية بنات”، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، لاعتداء جسدي من قبل عدد من زميلاتها، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة وإصابات وُصفت بأنها بالغة، استدعت نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط الطالبات المتورطات في الواقعة، وذلك عقب تقنين الإجراءات، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال المجني عليها وأسرتها، إلى جانب شهود العيان من داخل المدرسة، مع تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة.

وتأتي إحالة الطالبة إلى الطب الشرعي كإجراء حاسم لتحديد توصيف الواقعة قانونيًا، خاصة في ظل ما أثير حول طبيعة الاعتداء ومدى توافر نية إحداث إصابات قد تفضي إلى الوفاة.

الإسكندرية التعليم العجمي مدرسة اعتداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

التوت

لون خادع وطعم غريب.. دلائل تكشف التوت المغشوش

ماسك

بدون بوتوكس.. ماسكات طبيعية تزيل التجاعيد وتشد البشرة

الهربس

علاج الهربس.. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من الأعراض بسرعة

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد