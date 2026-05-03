محافظ القليوبية يقود "الموجة 29" لإزالة التعديات ويؤكد الحسم في مواجهة مخالفات البناء

إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات "الموجة 29" في مرحلتها الأولى لإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتي بدأت أعمالها أمس السبت، حيث شهد المحافظ ميدانيًا أعمال إزالة برجين مخالفين بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وتحديدًا بشارع نبوية موسى المتفرع من محور العصار، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض هيبة القانون واقتلاع جذور المخالفات من مهدها.


وتضمنت أعمال الإزالة برجين سكنيين؛ الأول صادر له ترخيص "أرضي وأربعة طوابق" فقط، إلا أن المخالف قام ببناء ثمانية طوابق إضافية بالمخالفة للقانون، حيث وجّه المحافظ بإزالتها فورًا. أما البرج الثاني، فقد تبين أنه مُقام بالكامل بدون ترخيص ومكوّن من "أرضي و10 طوابق"، بما يمثل مخالفة جسيمة لقانون البناء رقم 119، وصدرت التعليمات بإزالته بالكامل حتى سطح الأرض.
وتفقد المحافظ سير أعمال الإزالة، موجّهًا بضرورة تأمين الشوارع المحيطة والمارة، والتعامل بحذر شديد لضمان سلامة المواطنين والمباني المجاورة، وذلك في ظل تواجد مكثف للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة لتأمين فرق العمل والمعدات.
وشدد المحافظ على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق المواطنين والأجيال القادمة، مع تكثيف الإجراءات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، أشاد المحافظ بتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية قبل الشروع في أي أعمال بناء، والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة لتقنين الأوضاع والتصالح وفقًا للإجراءات المنظمة.
وأكد المحافظ أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، مشددًا على استمرار حملات "الموجة 29" بكل حسم حتى القضاء على كافة صور التعديات ومخالفات البناء، واستعادة الانضباط العمراني بالمحافظة.
وفي ختام التصريحات، توجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، واللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير الأمن لقطاع الإزالات، على الجهود المبذولة والتعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة وتطبيق القانون بكل حسم

