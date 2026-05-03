الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يتابع سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة

إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة داخل منطقة "العكرشة" الصناعية التابعة لمركز الخانكة.
واستهدفت الجولة الوقوف ميدانيًا على طبيعة الأوضاع داخل المنطقة، ورصد أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المصانع، سواء فيما يتعلق بنقص المرافق أو المعوقات الإدارية والتنظيمية، وذلك تمهيدًا لوضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تيسير بيئة العمل ودعم المستثمرين، ودمج المنطقة التي تضم مئات المصانع ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، في ضوء المخططات الاستراتيجية الجديدة لاستعمالات الأراضي والقرار الجمهوري الخاص بتطويرها.


وخلال جولته، التي شملت عددًا من القطاعات الصناعية المتنوعة، حرص المحافظ على طمأنة أصحاب المشروعات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لا تستهدف الرقابة بقدر ما تستهدف الدعم والمساندة، موجّهًا حديثه للمصنعين: جئنا لمساندتكم وليس لتعقيد الأمور، هدفنا تسهيل الإجراءات وتقنين أوضاعكم، حتى تعمل مصانعكم بشكل رسمي وآمن.
واستهل المحافظ جولته بزيارة مصنع متخصص في صناعة الأوراق والكراتين المستخدمة في تغليف المنتجات، حيث أشاد بجودة الإنتاج وتنوعه، مؤكدًا أهمية هذه الصناعات في تلبية احتياجات السوق المحلي.
كما تفقد مصنع لسحب الحديد وتصنيع المشغولات المعدنية، وتابع مراحل الإنتاج من بدايتها وحتى المنتج النهائي، واستمع إلى شكاوى أصحاب المصنع المتعلقة ببعض المعوقات الإدارية ونقص المرافق، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلات بشكل جذري، بما يضمن استمرارية الإنتاج في إطار قانوني منظم.
وشملت الجولة أيضًا تفقد مصنع في إنتاج مسبوكات الزهر غير القابل للكسر، والتي تشمل أغطية الصرف الزراعي، ومحابس الحريق، ومكونات طلمبات المياه، وكفرات العدادات، بأقطار تصل إلى 1400 ملليمتر ، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع، معربًا عن فخره بجودة المنتجات التي تنافس في الأسواق العربية والعالمية، مؤكدًا أن دعم هذه الصناعات التصديرية يمثل أولوية للدولة.
وأضاف أن تكاتف الأجهزة التنفيذية مع أصحاب المصانع من شأنه تحويل المنطقة إلى مركز صناعي واعد يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب في بيئة آمنة ومنظمة.

