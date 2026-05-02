ضبط 5.5 طن لحوم فاسدة خلال حملات بيطرية مكثفة بالقليوبية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين وكيل الوزارة للطب البيطري، حملة قومية قوية ومستمرة لحماية الثروة الحيوانية ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع برعاية الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور هانى شمس الدين وكيل الوزارة للطب البيطري بمحافظة القليوبية، أن لجان أطباء الطب البيطرى بكافة الإدارات البيطرية بنطاق المحافظة تواصل أعمال التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الماشية ودعم المربين.



وأوضح وكيل الوزارة للطب البيطرى بمحافظة القليوبية، أن الفرق البيطرية منتشرة في كل مكان من خلال فرق ثابتة بالوحدات البيطرية وفرق متحركة تجوب أنحاء المحافظة فضلا عن توفير لقاحات متوفرة وآمنة مؤكدا على إنتشار فرق الإرشاد البيطري لتوعية المربين بأهمية التحصين لحماية الثروة الحيوانية ضد أى أمراض.



وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية حملة مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



وأكد الدكتور هانى شمس الدين وكيل الوزارة للطب البيطرى بمحافظة القليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان ونصف لحوم ودهون ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.



وأوضح وكيل الوزارة للطب البيطرى بمحافظة القليوبية، استمرار حملات مكثفة بجميع أنحاء المحافظة لتنقية الأسواق من اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.