انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات بالغربية | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والتصدي لكافة صور التعدي.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملات اليوم الأول عن إزالة 41 حالة تعدٍ متنوعة، شملت 5 حالات مبانٍ على مساحة 325 مترًا مربعًا، و27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1 فدان و7 قيراط و7 سهم، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات متغيرات مكانية على مساحة 503 أمتار مربعة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتنفيذ مستهدفات الموجة بكل حسم، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

تحرك تنفيذي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في المتابعة اليومية لملف إزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.