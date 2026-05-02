ابن جامعة قناة السويس | عمرو عبده يحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة

يتقدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس بخالص التهنئة إلى الطالب كمال عمرو عبده محمد – الفرقة الأولى، قسم الدراسات السياحية، بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بأبنائها المتميزين الذين يحققون إنجازات مشرفة على المستويين المحلي والدولي، ومتمنيًا له دوام التفوق ومواصلة تحقيق البطولات التي تعكس مكانة الجامعة وريادتها.

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن خالص تهانيه للطالب، مشيدًا بما حققه من إنجاز رياضي متميز يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى طلاب الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المواهب الرياضية وصقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات بما يسهم في إعداد جيل متكامل قادر على تحقيق النجاح والتميز.

وفي السياق ذاته، تتقدم الدكتورة فاتن العليمي عميد الكلية، بخالص التهنئة إلى الطالب كمال عمرو عبده محمد – الفرقة الأولى، قسم الدراسات السياحية، بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة، متمنيةً له دوام التفوق ومزيدًا من النجاحات والإنجازات المشرفة التي ترفع اسم الكلية دائمًا، ومؤكدةً أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الكلية وقدرتهم على تحقيق التفوق في مختلف المجالات.