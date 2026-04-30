الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يتفقد موقع انهيار منزل بقرية كفر الحمام

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، موقع انهيار منزل مكوّن من خمسة طوابق بقرية كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية بمرصفا – مركز ومدينة بنها، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، والتأكد من سرعة التعامل مع الموقف حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.


ووجّه المحافظ على الفور باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة، مع توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال رفع المخلفات وتهيئة الموقع.
وعلى الفور، تم التنسيق مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لتشكيل لجنة من كلية الهندسة بالجامعة، تتولى فحص المباني المجاورة للمبنى المنهار، والوقوف على حالتها الإنشائية، وإعداد تقرير فني عاجل بشأنها، بما يضمن سلامة المواطنين والمباني المحيطة.
كما وجّه المحافظ بعدم البدء في أعمال رفع مخلفات الهدم إلا عقب انتهاء اللجنة من أعمالها الميدانية وإصدار تقريرها الفني، بما يحدد الموقف الإنشائي للموقع والمباني المجاورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك.
وفي سياق متصل، أبدت الأسر المتضررة حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال رفع مخلفات الهدم بموقع الحادث، باعتبارها الأولوية لديهم في الوقت الحالي، بهدف الوصول إلى متعلقاتهم وممتلكاتهم التي لا تزال أسفل الأنقاض، أكثر من اهتمامهم بمسألة السكن البديل، وهو ما يلقى متابعة واهتمامًا من الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الموقف في أسرع وقت ممكن.

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

اللواء محمد صلاح أبو هميلة

أبو هميلة يلتقي وزير الخارجية لتكامل الجهود بما يخدم المصالح الوطنية

حبس يصل لـ 3 سنوات للزوج المتهرب من سداد النفقة.. مشروع قانون

المصريين الأحرار يطرح لائحة تنفيذية استرشادية لقانون حماية حقوق الأبناء

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد