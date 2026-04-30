محافظ القليوبية يتفقد موقع انهيار منزل بقرية كفر الحمام

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، موقع انهيار منزل مكوّن من خمسة طوابق بقرية كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية بمرصفا – مركز ومدينة بنها، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، والتأكد من سرعة التعامل مع الموقف حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



ووجّه المحافظ على الفور باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة، مع توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال رفع المخلفات وتهيئة الموقع.

وعلى الفور، تم التنسيق مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لتشكيل لجنة من كلية الهندسة بالجامعة، تتولى فحص المباني المجاورة للمبنى المنهار، والوقوف على حالتها الإنشائية، وإعداد تقرير فني عاجل بشأنها، بما يضمن سلامة المواطنين والمباني المحيطة.

كما وجّه المحافظ بعدم البدء في أعمال رفع مخلفات الهدم إلا عقب انتهاء اللجنة من أعمالها الميدانية وإصدار تقريرها الفني، بما يحدد الموقف الإنشائي للموقع والمباني المجاورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك.

وفي سياق متصل، أبدت الأسر المتضررة حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال رفع مخلفات الهدم بموقع الحادث، باعتبارها الأولوية لديهم في الوقت الحالي، بهدف الوصول إلى متعلقاتهم وممتلكاتهم التي لا تزال أسفل الأنقاض، أكثر من اهتمامهم بمسألة السكن البديل، وهو ما يلقى متابعة واهتمامًا من الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الموقف في أسرع وقت ممكن.