بعد أحكام قضائية ضده .. شقيق شيرين يعود برسالة غامضة على فيسبوك
طهران في مرمى الصواريخ الأمريكية.. دارك إيجل يرفع مستوى التهديد العسكري لإيران
رحلة الألم الأخيرة لعم طارق بعدما تركه ابنه.. الشاب بكر منقذ: وجدناه مريضًا في الشارع فتدخلنا لإنقاذه
بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار
جحود مؤلم .. القصة الكاملة لـ مٌسن الفيوم عم طارق زيدان بعد وفاته اليوم
وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران
اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد
تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟
فن وثقافة

نجوم Friends يواصلون حصد الملايين بعد عقود من انتهاء المسلسل

أوركيد سامي

لا يزال المسلسل الشهير Friends يثبت أنه أكثر من مجرد عمل ترفيهي ناجح، إذ تحول إلى ظاهرة اقتصادية مستمرة تدر أرباحًا ضخمة حتى بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على نهاية عرضه. وكشفت النجمة ليزا كودرو، التي جسدت شخصية "فيبي بوفيه"، أن أبطال العمل لا يزالون يحققون عوائد مالية سنوية تقدر بنحو 20 مليون دولار لكل منهم.

تعود جذور هذه الأرباح المستمرة إلى قرار استراتيجي اتخذه أبطال المسلسل في تسعينيات القرن الماضي، عندما تفاوضوا كفريق واحد على أجورهم. وضم هذا الفريق كلًا من جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ديفيد شويمر، والراحل ماثيو بيري. وقد أسفر هذا الاتفاق عن قفزة هائلة في أجورهم، حيث ارتفعت من 22,500 دولار للحلقة في الموسم الأول إلى مليون دولار للحلقة في المواسم الأخيرة، إضافة إلى حصولهم على نسبة من أرباح إعادة العرض.

وتُعد عوائد إعادة البث (Syndication) وحقوق العرض الرقمي العامل الرئيسي في استمرار تدفق هذه الإيرادات، إذ تواصل شركة Warner Bros. تحقيق مليارات الدولارات من بيع حقوق المسلسل للقنوات والمنصات المختلفة حول العالم.

وفي تصريحاتها الأخيرة، أوضحت كودرو أنها عادت لمشاهدة المسلسل مؤخرًا بدافع الحنين، خاصة بعد وفاة ماثيو بيري عام 2023، مؤكدة أن موهبته الكوميدية الفريدة كانت عنصرًا أساسيًا في نجاح العمل واستمراريته. كما أشارت إلى أن نسب مشاهدة المسلسل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على منصة HBO Max عقب رحيله، ما ساهم في تعزيز الإيرادات السنوية للأبطال.

ورغم مرور سنوات طويلة على انتهاء عرض Friends، لا يزال المسلسل يحتفظ بشعبيته بين الأجيال الجديدة، خاصة من جيل "Z"، الذين يكتشفونه عبر المنصات الرقمية. هذا الاهتمام المتجدد يدفع شركات البث للتنافس على حقوق عرضه مقابل مبالغ ضخمة، مما يضمن استمرار تدفق الأرباح إلى نجومه حتى يومنا هذا في عام 2026.

وتبقى تجربة Friends مثالًا نادرًا في عالم التلفزيون، حيث يتحول عمل فني إلى استثمار طويل الأمد، يواصل تحقيق النجاح المالي والجماهيري عبر الأجيال.

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

