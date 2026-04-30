طرح بوستر فيلم 7Dogs لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز بمشاركة نجوم عرب وعالميين

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، البوستر الرسمي لفيلم “7Dogs”، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مصر يوم 27 مايو المقبل، لينافس في موسم عيد الأضحى.



أبطال فيلم 7 dogs

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين، من بينهم النجم السعودي ناصر القصبي، إلى جانب سيد رجب، تارا عماد، ساندى بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، ومنة شلبي، بالإضافة إلى أسماء عالمية مثل مونيكا بيلوتشي، والنجم الهندي سلمان خان، وسانجاي دوت، وماكس هوان.



الفيلم من تأليف المستشار تركي آل الشيخ بالتعاون مع فريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، بينما يتولى الإخراج المخرجان العالميان Adil El Arbi وBilall Fallah.

تريلر الرسمي لفيلم “7Dogs”

وفي سياق متصل، حقق التريلر الرسمي لفيلم “7Dogs” حالة واسعة من التفاعل والجدل منذ طرحه، بعدما تجاوزت مشاهداته 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط عبر مختلف المنصات الرقمية، في رقم يعكس حجم الترقب للعمل.



وجاء التريلر، الذي تولى تنفيذه المونتير ماركوس عريان، بإيقاع سريع وأسلوب بصري مكثف، مع تصاعد درامي واضح ومشاهد أكشن مشحونة، ما ساهم في تصدره قوائم المشاهدة والتفاعل في أكثر من دولة.