19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

ارتفعت عمليات البحث عن رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf، وشروط ومقدم جدية الحجز، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين الجديدة اليوم الخميس 30 أبريل 2026.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

كشفت وزارة الإسكان أن طرح كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة، يبدأ من اليوم الخميس 30 أبريل، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 30 مايو 2026.

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf

ويمكن للراغبين تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال هذا الرابط هــــنا.

وتتيح الهيئة الكراسة ضمن قسم الطروحات والمشروعات، بما يسهل الوصول إلى جميع التفاصيل والاشتراطات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات في المرحلة الأولى.

خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf

- الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية من هـــــنا.

- اختيار قسم «الطروحات» أو «المشروعات السكنية».

- تحديد إعلان «سكن لكل المصريين، الشراكة مع المطورين».

- اضغط على خيار «تحميل كراسة الشروط».

- قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بعناية.

- تجهيز المستندات المطلوبة وفق ما هو موضح بالكراسة.

- إعداد المظروفين الفني والمالي طبقًا للاشتراطات.

- تقديم الأوراق داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.

أماكن حجز شقق سكن لكل المصريين

ومن المقرر طرح الوحدات في المدن التالية: «حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة».

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

- عدم سبق الاستفادة من وحدات مدعومة أو تملك وحدة سكنية

- مدة التنفيذ للوحدات السكنية والإدارية والتجارية هي 4 سنوات، تحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد

- الالتزام بحدود الدخل المقررة وغيرها من الشروط المعمول بها

- مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة هي 5 سنوات

- من المقرر تسليم الوحدات للمواطنين خلال 36 شهرًا.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026

ومن جانبها، أكدت وزارة الإسكان أن الهدف من المشروع، تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة لمحدودي الدخل، بإجمالي مساحة تقترب من 383 فدانًا.

ويلزم النظام المطورين بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد الحصول على موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص، ولمدة تمويل تصل إلى 20 عامًا.

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

