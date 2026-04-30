جماهير أتلتيكو مدريد ترمي ورق المرحاض أمام آرسنال .. ما السبب؟

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا واقعة أثارت الجدل وتساؤلات الجماهير، بعدما قامت جماهير الفريق الإسباني بإلقاء لفائف من ورق المرحاض على أرضية الملعب، في مشهد بدا غريبًا للبعض، لكنه يحمل دلالة خاصة في ثقافة جماهير كرة القدم بأمريكا اللاتينية.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، مواجهة اتليتكو مدريد وأرسنال على ملعب ميتروبوليتانو، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2025 - 2026.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال

بدأ آرسنال التسجيل عن طريق المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، في الدقيقة 44 من زمن اللقاء، من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد، تعادل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لـ الروخي بلانكوس في الدقيقة 56 من ضربة جزاء أيضا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين أرسنال وأتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات، معقل فريق أرسنال، وتنقلها قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

إلقاء ورق المرحاض في الملعب

تعود ظاهرة إلقاء ورق المرحاض في الملعب إلى تقليد قديم نشأ في الأرجنتين، حيث اعتادت الجماهير هناك على استخدام ورق المرحاض في المدرجات كوسيلة احتفالية قبل انطلاق المباريات الكبرى.

وتقوم الجماهير بإلقاء هذه اللفائف بكثافة نحو أرض الملعب، في تعبير عن الحماس والترحيب بالفريق، مما يمنح الأجواء طابعًا استعراضيًا مميزًا.

ومع مرور الوقت، انتقل هذا التقليد إلى عدد من جماهير الأندية خارج الأرجنتين، خاصة في إسبانيا، حيث تأثرت بعض روابط المشجعين بالثقافة اللاتينية، ومن بينها جماهير أتلتيكو مدريد المعروفة بحماسها الشديد وأسلوبها الفريد في التشجيع، لذا فإن ما حدث خلال المباراة لم يكن تصرفًا عشوائيًا، بل امتدادًا لعادة كروية متجذرة.

ورغم أن هذا السلوك يُنظر إليه في بعض الدول الأوروبية على أنه خروج عن المألوف أو حتى سلوك غير منظم، إلا أن جذوره تعكس جانبًا احتفاليًا من ثقافة المدرجات، حيث تسعى الجماهير لخلق أجواء استثنائية تعزز من حماس اللاعبين وتزيد من إثارة اللقاء.

لكن في المقابل، قد يتسبب هذا التصرف في تعطيل سير المباراة، إذ يضطر الحكام أحيانًا لإيقاف اللعب مؤقتًا لحين تنظيف أرضية الملعب، وهو ما قد يثير انتقادات من الجهات المنظمة التي تسعى للحفاظ على انسيابية المباريات.