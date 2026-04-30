لقاء ركلات الجزاء.. تفاصيل نصف نهائي مثير بين أرسنال وأتلتيكو مدريد

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أرسنال عن طريق فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

فيما تعادل أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 56 عن طريق جوليان ألفاريز.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماتيو روجيري - دافيد هانكو - ماركو بوبيل - ماركوس يورينتي.

خط الوسط: أديمولا لوكمان - جوني كاردوسو - كوكي - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل دوس سانتوس - بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي