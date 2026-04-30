الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صاحب مخبز: عيش الشعير أغلى من القمح بسبب التكلفة والإقبال مرتبط بالفائدة الصحية

محمد البدوي

كشف أحمد أبو شنب، صاحب أحد مخابز خبز الشعير والحبة الكاملة، تفاصيل أسعار هذا النوع من الخبز مقارنة بالخبز التقليدي، مؤكدًا أن ارتفاع سعره يعود إلى زيادة تكلفة الإنتاج ومكونات الدقيق المستخدمة.

سعر دقيق الشعير

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن سعر دقيق الشعير يتراوح بين 30 و35 جنيهًا، في حين أن طن الدقيق الأبيض يصل إلى نحو 16 إلى 17 ألف جنيه، ما يعكس فارقًا واضحًا في التكلفة.


وأشار إلى أن خبز الشعير يُباع بنظام الكيلو وليس بالرغيف، حيث يبلغ سعر الكيلو نحو 40 جنيهًا ويكافئ ما بين 9 إلى 10 أرغفة، أي أن سعر الرغيف يصل إلى حوالي 4 جنيهات، وهو أعلى نسبيًا من الخبز المصنوع من القمح.


وأضاف أن الإقبال على هذا النوع من الخبز لا يرتبط بالسعر فقط، بل بالفائدة التي يلمسها المستهلكون، موضحًا أن كثيرين يقبلون على شرائه اعتقادًا في تأثيره الصحي.

دفع تكلفة أعلى

واختتم بأن المستهلك غالبًا ما يكون مستعدًا لدفع تكلفة أعلى إذا شعر بتحسن في الجودة أو الفائدة الصحية، وهو ما يفسر تزايد الطلب على خبز الشعير والحبوب الكاملة في الفترة الأخيرة.

