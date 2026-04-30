من التريند إلى المائدة .. بسمة وهبة تكشف سر الإقبال المتزايد على عيش الشعير

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حالة الجدل والاهتمام الكبير الذي شهده “عيش الشعير” خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها تابعت هذا الموضوع باهتمام بعد انتشاره بشكل لافت بين الجمهور.



وأوضحت، خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن هذا النوع من الخبز أثار فضولها، خاصة عقب مداخلة إبراهيم رضا التي تحدث فيها عن فوائده الصحية، وهو ما دفعها للبحث بشكل أعمق حول هذا المنتج.

فوائد عيش الشعير

وأضافت أن المعلومات المتعلقة بفوائد عيش الشعير كانت جديدة عليها وعلى فريق العمل، مؤكدة أنهم اكتشفوا من خلال البحث أنه يحمل العديد من الفوائد الغذائية المهمة.



وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند حدود النقاش أو المعلومات، بل تطور إلى ظاهرة ملحوظة في الشارع المصري، حيث بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن عيش الشعير والاستفسار عن أماكن توافره وأسعاره.

تزايد وعي المواطنين

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الإقبال يعكس تزايد وعي المواطنين بأهمية الغذاء الصحي وحرصهم على اختيار بدائل مفيدة لأنظمتهم الغذائية.