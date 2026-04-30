الحمد لله .. شريف بديع يحتفل بحصوله على كارنيه المهن التمثيلية

أعلن الفنان شريف بديع عن حصوله على كارنيه نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد فترة من خوضه العديد من التجارب السينمائية والمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية.

وشارك الفنان شريف بديع صورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقًا:

«الحمد لله دائمًا وأبدًا بعد سنوات من السعي والاجتهاد، تشرفت بكوني فنانًا مصريًا معتمدًا رسميًا وعضوًا عاملًا بنقابة المهن التمثيلية.. خطوة مهمة في مشوار بحلم بيه من زمان، والقادم بإذن الله أجمل، لكل مجتهد نصيب.. الحمد لله».

أعمال شريف بديع

يُذكر أن آخر أعمال الفنان شريف بديع مسلسل «وبينا ميعاد 2»، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة.

أما في السينما فيلم تاج وهو من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، وجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وشهد الفيلم ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، وشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.