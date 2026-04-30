شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

في عودة لافتة أعادت اسمها بقوة إلى صدارة المشهد الغنائي واصلت النجمة شيرين عبدالوهاب تصدرها لقائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، بعدما تجاوزت أغنيتها الجديدة «الحضن شوك» حاجز 2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط من طرحها، لتؤكد من جديد حضورها الجماهيري وقدرتها على المنافسة بقوة بعد فترة غياب.



وحققت الأغنية انتشارًا سريعًا، إذ تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما.

وشهدت «الحضن شوك» إشادات واسعة من الجمهور، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودة شيرين، إلى جانب ترحيب ملحوظ من الوسطين الفني والإعلامي، الذين اعتبروا العمل بمثابة عودة قوية لها إلى الساحة الغنائية.

وجاءت عودة شيرين محمّلة بإحساس عاطفي وأداء صوتي لافت، أعاد إلى الأذهان حضورها الطربي المميز، حيث نجحت في ملامسة مشاعر المستمعين واستعادة مكانتها سريعًا داخل المشهد الغنائي.

وتحمل الأغنية طابعًا عاطفيًا يعكس أسلوب شيرين الغنائي المعروف، من خلال تعاونها مجددًا مع عزيز الشافعي والموزع توما، في عمل يركز على المشاعر الإنسانية والخذلان القريب، وهو ما ظهر جليًا في كلمات الأغنية.