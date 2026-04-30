19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، لكنه يأتي هذه المرة بشكل مختلف عن الطروحات السابقة، سواء من حيث الفئة المستهدفة أو آليات التنفيذ، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الإعلان وأهدافه ووفقًا لما نقلته قناة الأولي.

هل الطرح موجه للمواطنين أم للشركات؟

على عكس المتوقع، لم يتم طرح كراسة الشروط هذه المرة للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، بل خُصصت لشركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تتولى الشركات تنفيذ المشروعات السكنية وفق ضوابط محددة، على أن يتم توفير الوحدات لاحقًا للمواطنين منخفضي الدخل ضمن نظام التمويل العقاري.

موعد إتاحة كراسة الشروط

بدأت إتاحة كراسة الشروط رسميًا:

من يوم 30 أبريل 2026

وتستمر حتى 30 مايو 2026

ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يسهل على الشركات الاطلاع على التفاصيل والتقديم.

تفاصيل الطرح والمشروعات

يتضمن الطرح عددًا من النقاط الأساسية التي تحدد شكل المشروعات وآليات تنفيذها:

عدد الوحدات والمدن

إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية

موزعة على 8 مدن جديدة

مساحة الأراضي

إجمالي المساحة المطروحة يصل إلى 383.12 فدانًا

مستوى التشطيب

الوحدات تُسلم كاملة التشطيب، بما يضمن جاهزيتها للسكن فور الاستلام.

نظام السداد والتمويل

يعتمد المشروع على نظام التمويل العقاري، مع تسهيلات تستهدف محدودي الدخل:

فائدة تمويل عقاري 8% متناقصة

فترات سداد تصل إلى 20 سنة

ما يتيح أقساطًا ميسرة مقارنة بالأنظمة التقليدية

مواعيد التنفيذ والتسليم

مدة تنفيذ المشروعات: من 4 إلى 5 سنوات

تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا من بدء التنفيذ

هذا الإطار الزمني يعكس خطة طويلة نسبيًا تهدف لضمان جودة التنفيذ واستيعاب حجم المشروعات.

آلية التقديم للشركات

يتم التقديم من خلال:

تقديم مظروفين (فني ومالي)

بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية

خلال فترة الطرح فقط

وحتى الساعة 3 عصرًا من آخر يوم

أهداف الطرح الجديد

يأتي هذا الطرح في إطار:

دعم مبادرة «سكن لكل المصريين»

زيادة المعروض من الوحدات السكنية

إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات

توفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل بشروط ميسرة

يمثل الطرح الحالي خطوة جديدة في سياسة الإسكان بمصر، حيث تنتقل الدولة من دور المنفذ المباشر إلى الشريك مع القطاع الخاص، ما قد يسهم في تسريع وتيرة البناء وزيادة عدد الوحدات المطروحة مستقبلًا، مع الحفاظ على هدف المبادرة الأساسي وهو توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة للمواطنين.