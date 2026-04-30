عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار

مع استعادة الفنانة شيرين عبدالوهاب لنشاطها الفني وزخم حضورها على الساحة الغنائية، عاد الحديث مجددًا عن عدد من المشاريع التي طال انتظارها، وعلى رأسها الديو المرتقب الذي يجمعها بالفنان فضل شاكر، والذي يحمل عنوان «حدوتة»، من كلمات الشاعرة جمانة جمال.

وبحسب تصريحات إعلامية ، فإن العمل لا يزال يواجه حالة من التوقف المؤقت في الوقت الحالي، حيث لم يتم تحديد موعد واضح لاستكمال تسجيله أو طرحه رسميًا. ويأتي هذا التعثر في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها فضل شاكر، والتي أثرت بشكل مباشر على سير التحضيرات الخاصة بالأغنية.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن شيرين لا تزال متحمسة للغاية لإتمام هذا التعاون، خاصة أنها تحمل تقديرًا كبيرًا لفضل شاكر على المستويين الفني والإنساني. ويُذكر أنها كانت قد حرصت على زيارته في مخيم عين الحلوة في بيروت قبل فترة من تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، في خطوة عكست عمق العلاقة التي تجمع بينهما.

ويُعد هذا الديو من أكثر الأعمال المنتظرة لدى الجمهور العربي، نظرًا لما يمثله من لقاء فني بين صوتين بارزين لهما تأثير واسع في العالم العربي، وهو ما يفسر حالة الترقب الكبيرة منذ الإعلان الأول عنه.

في سياق متصل، برزت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن مشروع غنائي آخر قد يجمع شيرين عبدالوهاب بالفنان بهاء سلطان، وهو التعاون الذي يُقال إنه جاء بمبادرة من مدير أعمالها الجديد ناصر بجاتو، والذي يتولى أيضًا إدارة أعمال بهاء سلطان.

ووفقًا لمصادر خاصة، فقد أبدى الطرفان موافقة مبدئية على تنفيذ الديو، على أن يتولى كتابته وتلحينه الملحن عزيز الشافعي، في انتظار استكمال التفاصيل النهائية ووضع جدول زمني واضح لإطلاق العمل.

وتعكس هذه التحركات رغبة شيرين في العودة بقوة إلى جمهورها من خلال مشاريع فنية مميزة، سواء عبر استكمال الأعمال المؤجلة أو خوض تجارب جديدة مع نجوم لهم ثقلهم في الساحة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور لما تحمله المرحلة المقبلة من مفاجآت.