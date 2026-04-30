الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
أوركيد سامي

مع استعادة الفنانة شيرين عبدالوهاب لنشاطها الفني وزخم حضورها على الساحة الغنائية، عاد الحديث مجددًا عن عدد من المشاريع التي طال انتظارها، وعلى رأسها الديو المرتقب الذي يجمعها بالفنان فضل شاكر، والذي يحمل عنوان «حدوتة»، من كلمات الشاعرة جمانة جمال.

وبحسب تصريحات إعلامية ، فإن العمل لا يزال يواجه حالة من التوقف المؤقت في الوقت الحالي، حيث لم يتم تحديد موعد واضح لاستكمال تسجيله أو طرحه رسميًا. ويأتي هذا التعثر في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها فضل شاكر، والتي أثرت بشكل مباشر على سير التحضيرات الخاصة بالأغنية.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن شيرين لا تزال متحمسة للغاية لإتمام هذا التعاون، خاصة أنها تحمل تقديرًا كبيرًا لفضل شاكر على المستويين الفني والإنساني. ويُذكر أنها كانت قد حرصت على زيارته في مخيم عين الحلوة في بيروت قبل فترة من تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، في خطوة عكست عمق العلاقة التي تجمع بينهما.

ويُعد هذا الديو من أكثر الأعمال المنتظرة لدى الجمهور العربي، نظرًا لما يمثله من لقاء فني بين صوتين بارزين لهما تأثير واسع في العالم العربي، وهو ما يفسر حالة الترقب الكبيرة منذ الإعلان الأول عنه.

في سياق متصل، برزت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن مشروع غنائي آخر قد يجمع شيرين عبدالوهاب بالفنان بهاء سلطان، وهو التعاون الذي يُقال إنه جاء بمبادرة من مدير أعمالها الجديد ناصر بجاتو، والذي يتولى أيضًا إدارة أعمال بهاء سلطان.

ووفقًا لمصادر خاصة، فقد أبدى الطرفان موافقة مبدئية على تنفيذ الديو، على أن يتولى كتابته وتلحينه الملحن عزيز الشافعي، في انتظار استكمال التفاصيل النهائية ووضع جدول زمني واضح لإطلاق العمل.

وتعكس هذه التحركات رغبة شيرين في العودة بقوة إلى جمهورها من خلال مشاريع فنية مميزة، سواء عبر استكمال الأعمال المؤجلة أو خوض تجارب جديدة مع نجوم لهم ثقلهم في الساحة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور لما تحمله المرحلة المقبلة من مفاجآت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

تذكرتي تعلن ضوابط دخول الجماهير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

جاليليو

أعتاب المجد .. رسالة نارية من جاليليو للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

رفع الأثقال

رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يصل القاهرة اليوم لحضور مونديال الإسماعيلية

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد