ثابت منذ ساعات | 493 درهم آخر سعر لجرام الذهب في الإمارات .. اليوم

شهد سعر الذهب في الإمارات استقرارا مع اقتراب انتهاء التعاملات داخل محلات الصاغة الإماراتية والمحددة مساء اليوم الخميس 30-4-2026 دون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وسجلت المشغولات الذهبية ثباتًا بمختلف الأسواق الإماراتية من دون تغيير يذكر.

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات في آخر تحديث له 493 درهم.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 555.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 514.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 493.25 درهم الإماراتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 422.75 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3946 درهم إماراتي.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب17.278 ألف درهم إماراتي.

سعر أوقية الذهب بالدولارر

وسجل سعر اوقية الذهب بالدولار 4621 دولار .