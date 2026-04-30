الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النزول مستمر.. سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

علياء فوزى

هبطت أسعار الذهب في أمس بقيمة 40 جنيها، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 6850 جنيها للجرام.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7830 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6850 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6800 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5870 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4565  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4535 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.800 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.400 ألف جنيه. 

انخفاض الجنيه الذهب

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 243495 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.59 جنيه مقابل 53 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4543 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

ترشيحاتنا

الزمالك

فييرا: الزمالك أثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري

أوسكار رويز

اتحاد الكرة يتجاهل استفسار أوسكار عن تجديد عقده لرئاسة لجنة الحكام

خالد الغندور

خالد الغندور: ملف فك القيد مؤجل.. واجتماع الزمالك كان من أجل الأهلي فقط

بالصور

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

لأصحاب الدايت..طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية

طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.
طريقة عمل مقرمشات الشوفان الصحية.

ملك و ليلى أحمد زاهر يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر
ملك و ليلى احمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد