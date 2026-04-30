نزول صاروخي ضخم .. الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة

تراجع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 30-4-2026، علي مستوي الأعيرة الذهبية وبالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 400 جنيهًا علي أساس أسبوعي بالتزامن مع انتهاء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 55.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم دون تغيير بعد أن صعد 20 جنيهًا في أول التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6950 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيها للشراء و 7885 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيها للشراء و 7228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6950 جنيها للشراء و 6900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5957 جنيها للشراء و 5914 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4622 دولار للشراء و 4621 دولار للبيع.