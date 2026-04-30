ديني

كيف تتخلص من التدخين نهائيًا رغم محاولات الفشل؟.. أمين الفتوى يجيب

إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد من القاهرة، حول رغبته في الإقلاع عن التدخين والشيشة بشكل نهائي بعد معاناته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تركها.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن التدخين محرم شرعًا لما يسببه من ضرر بالغ على صحة الإنسان، مؤكدًا أن النفس أمانة من الله ولا يجوز الإضرار بها، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأشار إلى أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات، لما له من آثار سلبية على الجهاز التنفسي وصحة الإنسان بشكل عام، مؤكدًا أن الإصرار عليه رغم العلم بضرره يُعد تفريطًا في نعمة الصحة التي سيسأل عنها الإنسان.

وأضاف أن بداية الطريق للإقلاع عن التدخين تكون بالنية الصادقة والتوبة، من خلال الإقلاع الفوري والعزم على عدم العودة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يشجعون على التدخين.

ونصح بترك المكان فور الشعور بالإغراء، واللجوء إلى الوضوء والصلاة وذكر الله، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من دور في صرف التفكير وتقوية الإرادة.

كما أكد أهمية الدعاء، وطلب العون من الله بالإخلاص، قائلًا إن من صدق في التوبة والإرادة أعانه الله ووفقه للثبات.

