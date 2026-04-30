بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة في قطاع البترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات جديدة شملت عدداً من رؤساء شركات البترول والتعدين، وذلك في إطار دعم المواقع القيادية بكفاءات متميزة، وضخ دماء جديدة ، وتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة المتميزة من السيدات في مواقع القيادة ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة جاءت التكليفات الجديدة :

هبة الله محمد عبد القادر رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للبترول

المهندسة ريهام محمد عبد الفتاح رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس لمشتقات الميثانول

الجيولوجي رضا محمد علي سليم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية