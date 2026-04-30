دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء المصابات بـهشاشة العظام قد يكنّ أكثر عرضة لحمل جين معروف بارتباطه بزيادة خطر الإصابة بـمرض ألزهايمر، ما يفتح الباب أمام فهم جديد للعلاقة بين صحة العظام وصحة الدماغ.

كيف يؤثر الجين على العظام؟

وبحسب الدراسة، فإن الجين المعروف باسم APOE4، وهو أحد أبرز العوامل الوراثية المرتبطة بمرض ألزهايمر، قد يؤثر سلبًا على جودة العظام لدى النساء حتى عندما تبدو نتائج الفحوصات التقليدية طبيعية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون من معهد Buck Institute for Research on Aging في ولاية كاليفورنيا، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الجين قد يسبب تلفًا مجهريًا داخل العظام لا يظهر في الأشعة أو الفحوصات الروتينية.

وأشار العلماء إلى أن هذه التغيرات قد تبدأ منذ منتصف العمر، وتستمر دون أعراض واضحة لفترة طويلة.

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

نتائج الدراسة

واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة Advanced Science على تحليل عينات من عظام فئران متقدمة في العمر، ووجد الباحثون أن الخلايا العظمية طويلة العمر أظهرت مستويات مرتفعة من بروتين APOE، خاصة لدى الإناث.

كما تبين أن الجين يعرقل عملية صيانة دقيقة داخل خلايا العظام، مسؤولة عن إصلاح القنوات المجهرية التي تحافظ على قوة العظم ومرونته.

وعندما تتعطل هذه العملية، تصبح العظام أكثر هشاشة، رغم أن مظهرها الخارجي قد يبدو طبيعيًا في الفحوصات.

علاقة محتملة بين ألزهايمر وهشاشة العظام

ولطالما لاحظ الأطباء أن مرضى ألزهايمر أكثر عرضة للكسور، كما تُعد هشاشة العظام لدى النساء من المؤشرات المبكرة المحتملة لخطر الإصابة بالخرف.

ويرى الباحثون أن خلايا العظام قد تصبح مستقبلًا مؤشرًا بيولوجيًا مبكرًا يساعد في اكتشاف التدهور المعرفي لدى النساء المعرضات وراثيًا للخطر.

تصريحات الباحثين

وقالت البروفيسورة بيرجيت شيلينغ، إحدى المشاركات في الدراسة، إن النتائج "مقلقة ومهمة"، لأن الجين يؤثر على جودة العظام على مستوى جزيئي لا تستطيع الفحوصات العادية كشفه.

وأضافت أن هذا التأثير ظهر بشكل واضح لدى النساء، وهو ما يشبه نمط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ما هي هشاشة العظام؟

وتؤدي هشاشة العظام إلى ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسر، وغالبًا ما تُكتشف بعد حدوث كسر مفاجئ نتيجة سقوط بسيط أو إصابة خفيفة.

وتشمل الكسور الأكثر شيوعًا:

كسر الرسغ

كسر الورك

كسور فقرات العمود الفقري