الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

موعد طرح أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، استعدادًا لموسم الصيف، حيث تعمل على تقديم أعمال جديدة تحمل طابعًا مختلفًا يبتعد عن الأجواء الحزينة التي اعتاد عليها جمهورها في بعض أغانيها الأخيرة.

وكشف الموزع الموسيقي توما عن استعداد شيرين لطرح أغنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية "الحضن شوك"، مؤكدًا أن العمل الجديد يأتي بإيقاع أكثر خفة وبهجة ليناسب أجواء الصيف.

توما : شيرين تسعي لتقديم حالة من الفرح

وأوضح توما، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأغنية الجديدة تختلف تمامًا عن الطابع الدرامي، مشيرًا إلى أن شيرين تسعى هذه المرة لتقديم حالة من الفرح والطاقة الإيجابية لجمهورها.

وأضاف أن هناك أغنيتين أخريين يجري العمل عليهما حاليًا، بينما لا تزال شيرين تفاضل بين أكثر من أغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 7 أغسطس المقبل ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival في بورتو جولف العلمين، وذلك برعاية القاهرة 24.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية، وفي مقدمتها أغنية "الحضن شوك" التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قوائم الاستماع عبر منصات الموسيقى وموقع يوتيوب في مصر وعدد من الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

المعرض

انطلاق الدورة الـ18 لمعرض التشطيبات والأجهزة المنزلية بمدينة نصر

الصناعة

128 مليار جنيه تقود الصناعة المصرية نحو مرحلة جديدة من النمو والتنافسية

تراجع مفاحئ في أسعار النفط اليوم

انخفاض مفاجئ في أسعار النفط اليوم.. وانسحاب مفاجئ من أوبك |ماذا يحدث؟

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد