الفنانة السودانية إسلام مبارك: محمد رمضان مُحترف ويدعم الجميع.. وأستعد لـ«بنات فاتن» مع النجمة يسرا

كشفت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن تفاصيل تجربتها في فيلم “أسد”، متحدثة عن كواليس العمل والتعاون مع النجم محمد رمضان، إلى جانب استعداداتها لأعمالها الفنية المقبلة.

وأكدت إسلام مبارك في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن العمل مع محمد رمضان كان تجربة مميزة، مشيرة إلى أنه فنان كبير يتمتع بدرجة عالية من الاحتراف والتركيز، حيث يهتم بأدق التفاصيل ويحرص على مذاكرة دوره بشكل متقن، وهو ما ينعكس إيجابيًا على فريق العمل بالكامل، مضيفة أن هذا الالتزام يدفع جميع المشاركين لبذل أقصى جهد للحفاظ على نفس مستوى الأداء.

وأوضحت أن كواليس فيلم “أسد” اتسمت بالجدية والانضباط، خاصة في ظل إدراك فريق العمل لأهمية المشروع، لافتة إلى أن محمد رمضان يحرص دائمًا على دعم زملائه ومساعدتهم، إضافة إلى اهتمامه بخروج العمل في أفضل صورة ممكنة، وهو ما جعل التجربة ثرية ومفيدة لها على المستوى الفني.

ويضم فيلم “أسد” مجموعة من النجوم، من بينهم رزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب مشاركة إسلام مبارك، مع ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، ما يمنح العمل تنوعًا وقوة على مستوى الأداء.

وعن جديدها الفني، كشفت أنها تستعد للمشاركة في فيلم “بنات فاتن” مع النجمة يسرا، معبرة عن حماسها لهذه التجربة التي تناقش قضية مهمة من المتوقع أن تلامس الجمهور بشكل واسع.

وأكدت أن اختياراتها الفنية تعتمد على تقديم أدوار مختلفة تضيف إلى مشوارها الفني، بعيدًا عن التكرار، مشددة على أن هدفها هو التطور المستمر وتقديم أعمال ذات قيمة فنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على سعيها الدائم لاختيار أعمال تترك أثرًا حقيقيًا لدى الجمهور، وتساهم في تقديم محتوى فني هادف ومميز.