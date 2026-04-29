الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الفنانة السودانية إسلام مبارك: محمد رمضان مُحترف ويدعم الجميع.. وأستعد لـ«بنات فاتن» مع النجمة يسرا

أوركيد سامي

كشفت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن تفاصيل تجربتها في فيلم “أسد”، متحدثة عن كواليس العمل والتعاون مع النجم محمد رمضان، إلى جانب استعداداتها لأعمالها الفنية المقبلة.

وأكدت إسلام مبارك في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن العمل مع محمد رمضان كان تجربة مميزة، مشيرة إلى أنه فنان كبير يتمتع بدرجة عالية من الاحتراف والتركيز، حيث يهتم بأدق التفاصيل ويحرص على مذاكرة دوره بشكل متقن، وهو ما ينعكس إيجابيًا على فريق العمل بالكامل، مضيفة أن هذا الالتزام يدفع جميع المشاركين لبذل أقصى جهد للحفاظ على نفس مستوى الأداء.

وأوضحت أن كواليس فيلم “أسد” اتسمت بالجدية والانضباط، خاصة في ظل إدراك فريق العمل لأهمية المشروع، لافتة إلى أن محمد رمضان يحرص دائمًا على دعم زملائه ومساعدتهم، إضافة إلى اهتمامه بخروج العمل في أفضل صورة ممكنة، وهو ما جعل التجربة ثرية ومفيدة لها على المستوى الفني.

ويضم فيلم “أسد” مجموعة من النجوم، من بينهم رزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب مشاركة إسلام مبارك، مع ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، ما يمنح العمل تنوعًا وقوة على مستوى الأداء.

وعن جديدها الفني، كشفت أنها تستعد للمشاركة في فيلم “بنات فاتن” مع النجمة يسرا، معبرة عن حماسها لهذه التجربة التي تناقش قضية مهمة من المتوقع أن تلامس الجمهور بشكل واسع.

وأكدت أن اختياراتها الفنية تعتمد على تقديم أدوار مختلفة تضيف إلى مشوارها الفني، بعيدًا عن التكرار، مشددة على أن هدفها هو التطور المستمر وتقديم أعمال ذات قيمة فنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على سعيها الدائم لاختيار أعمال تترك أثرًا حقيقيًا لدى الجمهور، وتساهم في تقديم محتوى فني هادف ومميز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الدولار

بعد ارتفاعه .. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

واتساب

خلال أشهر قليلة .. إيقاف تطبيق واتساب على هذه الأجهزة رسميًا

ترشيحاتنا

آمال محمود

آمال محمود: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لدعم التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالإسماعيلية

رئيس جامعة بني سويف

أخبار بني سويف| رئيس الجامعة يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري.. ويكرّم المدير التنفيذي للمستشفيات

الدواجن

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 29-4-2026

بالصور

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد