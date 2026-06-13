غدا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل طرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه

يستهدف البنك المركزي المصري؛ غدا الأحد 14-6-2026؛ طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وبحسب ما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بطرح أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ومن المخطط أن يتم بيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوماً بقيمة 60مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

تضمن بيع أجل 91 يوما بـ15 مليار جنيه بنفس طرح الأسبوع الماضي وأجل 273 يوما بـ 45 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه.

ويخطط البنك المركزي المصري نحو طرح أدوات دين محلية بقيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية تتضمن أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية.

ومع طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 60 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 135 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.