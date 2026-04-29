بسمة وهبة: عربية زمان أغلى عندي من أي حاجة.. فيها روح أبويا وذكريات عمر

في لحظة إنسانية مؤثرة، تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن علاقتها الخاصة بالذكريات العائلية، مؤكدة أن بعض الأشياء البسيطة قد تحمل قيمة لا تُقدّر بثمن، لأنها ترتبط بمشاعر صادقة وتجارب لا تُنسى.

وخلال تقديمها برنامج 90 دقيقة عبر شاشة قناة المحور، أوضحت وهبة أن الذكريات بالنسبة لها ليست مجرد مواقف عابرة، بل هي مشاعر حية تربطها بوالديها وأسرتها، خاصة والدها الذي لا تزال تستحضر حضوره في تفاصيل حياتها اليومية.

وأشارت إلى أن السيارة القديمة التي كانت تستخدمها الأسرة تمثل بالنسبة لها رمزًا لهذه المرحلة، حيث ارتبطت في ذهنها برحلات الطفولة والخروجات العائلية التي كانت تجمعهم في أجواء من البساطة والدفء. وأضافت أن تلك السيارة تحديدًا تحمل قيمة معنوية كبيرة، إذ ترى فيها انعكاسًا لذكريات والدها، وتشعر وكأنها ما زالت تحتفظ بروحه ووجوده.

وتابعت حديثها بنبرة يغلب عليها الحنين، مؤكدة أن أسلوب الحياة تغير بشكل كبير، وأن مظاهر التجمع العائلي التي كانت سائدة في الماضي تراجعت، لتحل محلها العزلة والانشغال بالهواتف المحمولة، وهو ما جعلها تفتقد تلك اللحظات التي كانت تجمع الأسرة حول تفاصيل بسيطة لكنها عميقة في معناها.

كما شددت على أنها لا تهتم بآراء الآخرين بشأن تمسكها بهذه السيارة، موضحة أن قيمتها بالنسبة لها لا تُقاس بالماديات أو بالمظهر، بل بما تحمله من إحساس بالأمان وذكريات لا يمكن تعويضها.

واختتمت وهبة حديثها بالتأكيد على أن الإنسان قد يمتلك أشياء كثيرة في حياته، لكن القليل منها فقط هو ما يحمل روحًا ومعنى حقيقيًا، مشيرة إلى أن ذكرياتها مع أسرتها ستظل دائمًا الأغلى والأبقى مهما تغيرت الظروف.