طلب غير مسبوق على عيش الشعير .. وبسمة وهبة : المخابز توسّع إنتاجها

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن زيادة ملحوظة في اهتمام المواطنين بعيش الشعير، مشيرة إلى أن حجم التساؤلات حوله أصبح لافتًا خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد مقتصرًا على فوائده فقط، بل امتد ليشمل تفاصيل دقيقة تتعلق بأماكن توافره وأسعاره ومواصفاته.



وأوضحت، خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الجمهور أصبح يسأل بشكل متزايد عن كل ما يخص هذا النوع من الخبز، بداية من أماكن بيعه، مرورًا بسعره، وحتى عدد الأرغفة ووزنها.

أنواع متنوعة من الخبز الصحي

وأضافت أن هذا الإقبال المتزايد دفع أصحاب المخابز إلى التفاعل سريعًا مع الطلب، حيث بدأوا في تقديم أنواع متنوعة من الخبز الصحي، مثل عيش الشعير، وخبز الحبة الكاملة، وخبز الشوفان، إلى جانب خلطات تجمع بين الدقيق الأبيض ودقيق الحبوب الكاملة.

تلبية احتياجات المستهلكين

وأكدت أن السوق يشهد حاليًا حالة من التنوع لتلبية احتياجات المستهلكين، في ظل توجه واضح نحو اختيار بدائل غذائية أكثر فائدة وصحية.