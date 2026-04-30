نجل أحد المكرمين بعيد العمال: تكريم الرئيس شهادة بوفاء الدولة تجاه أبنائها حتى بعد رحيلهم

أكد نجل المرحوم موسى محمد حسني موسى، من قيادات نقابة المناجم والمحاجر، أن تكريم عمال المحاجر والمناجم من قبل رئيس الجمهورية لوالده الراحل هو فخر لكل يد تعمل وسط الصخور لتبني مستقبل مصر، ويعكس اهتمام الدولة بكافة فئات العمال وفي أصعب القطاعات.

وأضاف في تصريحات له لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هذا التكريم يبرهن على أن عين الدولة تصل إلى كل مخلص في أبعد مواقع الإنتاج حتى بعد وفاته، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تدرك قيمة العرق والجهد الذي يبذله عمال مصر المخلصون، وأن هذا الوسام هو تقدير لسنوات من العمل الشاق قضاها في خدمة قطاع التعدين، ورسالة بأن الدولة المصرية تقدر المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع, فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.