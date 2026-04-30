موضة غذائية أم فائدة حقيقية؟ خبير يحذر من الانسياق وراء تريند عيش الشعير

أكد الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية العلاجية أن الإقبال الكبير على عيش الشعير وعيش الحبة الكاملة خلال الفترة الأخيرة لا يستند دائمًا إلى أسس علمية واضحة، بل يأتي في إطار موجة “تريند” غذائي انتشرت بين المواطنين.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن كثيرًا من المعلومات المتداولة حول فوائد هذه الأنواع من الخبز يتم نشرها دون تدقيق علمي كافٍ، وغالبًا ما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الاعتماد على مصادر بحثية موثوقة.



وأشار إلى أن هذا الأسلوب في تداول المعلومات قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الغذائي لدى المواطنين، نتيجة تبني عادات غذائية غير مدروسة.

اتخاذ قرارات صحية سليمة

وشدد على أهمية الرجوع إلى العلم والدراسات المتخصصة عند تقييم أي نظام غذائي أو منتج جديد، بدلًا من الانسياق وراء الاتجاهات الشائعة، مؤكدًا أن الوعي الغذائي هو العامل الأساسي في اتخاذ قرارات صحية سليمة.