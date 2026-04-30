بسمة وهبة تفتح ملف عيش الحبة الكاملة : تنوع الخبز يحتاج توضيحًا للمستهلك

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن حالة من التساؤلات حول أنواع الخبز الجديدة المنتشرة في الأسواق، مشيرة إلى وجود مصطلحات ما زالت غير واضحة لكثير من المواطنين، وعلى رأسها “عيش الحبة الكاملة”.

وأوضحت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنها لا تزال تبحث عن معنى هذا المصطلح بشكل دقيق، مؤكدة أهمية توضيح مثل هذه المفاهيم للجمهور حتى يتم نقلها بشكل صحيح.

انتشار أنواع متعددة

وأضافت أن طرح الأسئلة حول هذه المنتجات ليس أمرًا سلبيًا، بل جزء من الوعي الإعلامي، قائلة إن دور الإعلام يتمثل في شرح وتبسيط المعلومات بدلًا من الاكتفاء بنقلها، خاصة مع انتشار أنواع متعددة من الخبز مثل عيش الشعير والشوفان والتوست البني.

سلوك المستهلكين واتجاههم

وأشارت إلى أن هذا التنوع في المنتجات يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلكين واتجاههم نحو بدائل غذائية مختلفة، مؤكدة ضرورة فهم طبيعة هذه المنتجات جيدًا قبل الإقبال عليها، حتى يكون الاختيار مبنيًا على معرفة حقيقية وليس مجرد تقليد أو تريند.