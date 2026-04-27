استجابةً لمطالب أهالي سمنود والمحلة وزفتى.. محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملات تفتيشية موسعة، استهدفت مراكز “سمنود، والمحلة الكبرى، وزفتى”؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة الرغيف ومطابقته للأوزان والمواصفات القانونية، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها.

ففي مركز سمنود (منطقة سماحة)، أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات داخل المخابز، حيث تم تحرير محاضر نقص وزن بواقع 12 و9 و7 جرامات، إلى جانب ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز لعدم وجود لوحة تشغيل، مع رصد حالة مطابقة لأحد المخابز دون مخالفات،كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 7 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليبلغ إجمالي المحاضر بمناطق سمنود 13 محضرًا.

ردع مخالفين

وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا، شملت 15 محضر نقص وزن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر لعدم النظافة.

وفي مركز زفتى، تم تحرير 4 محاضر، تضمنت 2 نقص وزن، ومحضر لعدم النظافة، ومحضر لعدم إصدار بون صرف، وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة على مستوى الحملات 39 محضرًا.

وأكد المحافظ استمرار الحملات اليومية على المخابز بمختلف المراكز، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، وعدم التلاعب في الحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.