الأحزاب: عيد العمال يؤكد انحياز الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة

أكدت قيادات حزبية أن احتفالات عيد العمال هذا العام عكست بوضوح حالة الالتفاف الوطني حول جهود الدولة في دعم العمال وتعزيز مكانتهم كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشددين على أن الرسائل الصادرة عن الاحتفال حملت دلالات قوية على أولوية ملف العمل والإنتاج في رؤية الدولة.

وفي هذا السياق، أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بدور العمال في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة لتحسين بيئة العمل وتوسيع فرص التشغيل من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت شاملة وواضحة في دعم العمال، لافتًا إلى أنها وضعت خريطة طريق لتعزيز الحماية الاجتماعية وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في تأهيل العمالة المصرية للمنافسة محليًا ودوليًا.

كما أوضح عدد من قيادات الأحزاب أن القرارات الأخيرة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وزيادة التعويضات، وإطلاق منصة سوق العمل، تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، وتعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الأحزاب أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشددين على أن العامل المصري سيظل في قلب معادلة التنمية وأحد أهم دعائم بناء الدولة الحديثة.