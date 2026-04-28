سيميوني: مواجهة أرسنال تحتاج لاستراتيجية محكمة.. وألفاريز محط أنظار الكبار

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن اللقاء يحتاج إلى استراتيجية دقيقة، مشيرًا إلى أن الفريق لا يعتمد على الأحلام بل على العمل والواقعية.

وأكد سيميوني سعادته ببلوغ نصف النهائي بعد غياب دام 9 سنوات، مشددًا على أن وصول أتلتيكو إلى هذا الدور للمرة الرابعة تحت قيادته يمثل إنجازًا مهمًا، معولًا على دعم الجماهير في مواجهة وصفها بالصعبة والمصيرية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الحلم بالتأهل إلى النهائي مشروع، لكن الواقع داخل الملعب هو الفيصل، مشيرًا إلى أن الفريق يركز على التحضير الجيد وتحقيق ما يمكنه من إيذاء المنافس، بعيدًا عن ضغوط ما قبل المباراة، معتبرًا أن ما يشعر به الجميع هو مسؤولية وشغف لتحقيق إنجاز تاريخي للنادي.

وعن سلاح أتلتيكو الرئيسي أمام أرسنال، شدد سيميوني على الاعتماد على أسلوب الفريق المعتاد في المباريات الكبرى، من خلال اللعب بكثافة عالية، والصلابة الدفاعية، والسعي المستمر طوال المباراة، مؤكدًا أن هذه العناصر ستكون مفتاح المواجهة.

وفي الجانب الفني، أشاد المدرب بمهاجمه النرويجي ألكسندر سورلوث بعد تألقه مؤخرًا، مؤكدًا أنه عنصر حاسم ويملك القدرة على صناعة الفارق في مثل هذه المباريات.

وفي المقابل، كشف سيميوني عن شكوك تحوم حول جاهزية أديمولا لوكمان للمشاركة، موضحًا أن اللاعب ما زال يعاني من إزعاج بدني، وسيتم حسم موقفه قبل المباراة.

كما تطرق سيميوني إلى مستقبل مواطنه خوليان ألفاريز، في ظل ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية كبرى، مؤكدًا أن اهتمام فرق بحجم أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان بلاعب بقيمته أمر طبيعي، دون أن يحسم موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله.