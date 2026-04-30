الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيميوني في أزمة مع لاعب أرسنال بسبب شعار أتلتيكو مدريد

عبدالله هشام

دخل دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد  في حالة من الغضب بعد نهاية المباراة أمام منافسه أرسنال في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 

وشاهد سيميوني لاعب أرسنال بن وايت وهو يخطو على شعار النادي أثناء التوجه إلى غرف الملابس بعد نهاية المباراة.

وتسبب الموقف في حالة توتر بين الطرفين عقب صافرة النهاية وحاول سيميوني اعتراضه بشكل مباشر على اللقطة لكن التدخلات من المحيطين بالملعب احتوت الموقف سريعًا

وانتهت مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أرسنال عن طريق فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.
فيما تعادل أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 56 عن طريق جوليان ألفاريز.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماتيو روجيري - دافيد هانكو - ماركو بوبيل - ماركوس يورينتي.

خط الوسط: أديمولا لوكمان - جوني كاردوسو - كوكي - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل دوس سانتوس - بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

منى الصبان: مهرجان أفلام طلبة البريكس في مصر منصة لصناعة جيل سينمائي جديد

صورة أرشيفية

وزير خارجية الدنمارك السابق: حرب إيران وأمريكا تشكل خطرا كبيرا على العالم

ارشيفيه

متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد