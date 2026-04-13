دوري أبطال أوروبا.. لامين يامال يزين قائمة برشلونة لـ إياب أتليتكو مدريد

أعلن المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقي فريق برشلونة خسارة أمام نظيره فريق أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 على ملعب ستاد ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

جاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة اتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: خوةان جارسيا وتشيزني وكوخين

خط الدفاع: كانسيلو وبالدي وأراخو وجيرارد ومارتن وجول وكوندي وإيريك جارسيا وكورتيس وتشافي إسبارت

خط الوسط: جافي وبيدري وفيرمين ومارك كاسادو وداني أولمو وفرينكي دي يونج وبيرنال وتومي

خط الهجوم: فيران توريس وليفاندوسكي ولامين يامال وراشفورد وروني