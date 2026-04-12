ريال مدريد يُغلق الباب أمام برشلونة بصفقة مونيوز.. بنود تعاقدية للسيطرة على اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسّك نادي ريال مدريد بحقوقه التعاقدية في تحديد مستقبل لاعبه السابق فيكتور مونيوز، المعار إلى صفوف أوساسونا، في ظل تزايد الأنباء حول اهتمام برشلونة بضمه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" أن إدارة النادي الملكي تحتفظ بعدة امتيازات في عقد اللاعب، أبرزها بند إعادة الشراء، وحق الأولوية في تحديد وجهته المستقبلية، إلى جانب نسبة من حقوقه الاقتصادية، ما يمنحها سيطرة شبه كاملة على مسار انتقاله.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يتبنى موقفًا حاسمًا برفض انتقال مونيوز إلى غريمه التقليدي برشلونة، في إطار سياسة ثابتة يتبعها النادي منذ سنوات، تقوم على عدم التفريط في لاعبيه السابقين لصالح المنافس المباشر.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجناح الشاب تألقه مع أوساسونا، ما دفع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي لاستدعائه مؤخرًا، في مؤشر واضح على تطور مستواه الفني.

ونفت المصادر ارتباط تغيير وكيل أعمال اللاعب بأي مفاوضات مع برشلونة، مؤكدة أن الخطوة تم التخطيط لها مسبقًا، وتندرج ضمن ترتيبات تتعلق بمستقبله الاحترافي بشكل عام.

في المقابل، بدأ عدد من الأندية الأوروبية، خاصة من الدوريين الإنجليزي والإيطالي، في متابعة وضع اللاعب، علمًا بأن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 40 مليون يورو، بينما يظل بإمكان ريال مدريد استعادته مقابل مبلغ أقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتعكس هذه المعطيات تمسك إدارة النادي الملكي بسياسة إحكام السيطرة على مواهبها الشابة، حتى بعد مغادرتهم، بما يضمن الحفاظ على مصالحه الفنية والاستراتيجية.