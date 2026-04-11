أرقام أربيلوا تضعه تحت الضغط.. هل تقترب نهاية تجربته مع ريال مدريد؟

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دخل ريال مدريد مرحلة حرجة في موسمه الحالي بعد تعادله المخيب أمام جيرونا 1-1 في نتيجة لم تؤثر فقط على موقفه في جدول الدوري الإسباني بل أعادت فتح ملف الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا الذي بات مستقبله محل شك كبير داخل أروقة النادي.

التعثر الأخير لم يكن مجرد فقدان نقطتين بل جاء في توقيت حساس حيث أصبح الفريق مهددًا بفقدان اللقب لصالح برشلونة مع اتساع الفارق واحتمالية زيادته في الجولات المقبلة ما وضع المدرب الإسباني في دائرة الانتقادات.

منذ توليه المهمة في يناير الماضي قادأربيلوا ريال مدريد في 20 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 6 هزائم وهو رقم يثير القلق بالنظر لطبيعة الفريق الذي اعتاد على الهيمنة.

ورغم أن نسبة الفوز تقترب من 72% وهي نسبة تبدو جيدة على الورق فإن قراءة الأرقام بشكل أعمق تكشف عن تراجع في الحسم بالمباريات الكبرى إلى جانب غياب الاستقرار الفني.

وعند مقارنة أرقامه بسلفه تشابي ألونسو تبدو الفجوة واضحة حيث حقق الأخير نسبة فوز بلغت نحو 73.7% في 28 مباراة مع عدد هزائم أقل وهو ما يعكس استقرارًا أكبر في الأداء والنتائج.

 

الدوري يبتعد.. الضربة الأقوى

أحد أبرز أسباب الضغط على أربيلوا هو تراجع حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري فريال مدريد بات في موقف صعب حيث يعتمد بشكل كبير على تعثر المنافس بدلًا من التحكم في مصيره بيده وهو أمر لا يتماشى مع فلسفة النادي.

فقدان نقاط سهلة مثل التعادل أمام جيرونا زاد من الفجوة مع برشلونة وجعل الطريق نحو اللقب معقدًا للغاية خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته.

 

أوروبا.. اختبار البقاء

لم تتوقف الضغوط عند الدوري بل امتدت إلى دوري أبطال أوروبا حيث تعرض الفريق لخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع النهائي.

هذه النتيجة وضعت الفريق في موقف صعب قبل الإياب وأصبحت البطولة الأوروبية بمثابة الفرصة الأخيرة لأربيلوا لإنقاذ موسمه وربما مستقبله مع النادي.

الإدارة وفق تقارير إسبانية تراقب هذا الملف عن كثب وتربط بقاء المدرب بما سيقدمه الفريق في البطولة القارية.

 

غياب الهوية الفنية

بعيدًا عن النتائج يعاني ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا من تذبذب واضح في الأداء فالفريق لم ينجح في تقديم هوية ثابتة حيث تتباين مستوياته من مباراة لأخرى ويفتقد للثبات الذي يميز الفرق الكبرى.

باستثناء بعض المباريات القليلة لم يظهر الفريق بالشكل المتوقع وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة الجهاز الفني على تطوير الأداء وليس فقط تحقيق النتائج.

 

خسائر غير معتادة

تلقي 6 هزائم في 20 مباراة يعد رقمًا مرتفعًا بالنسبة لفريق بحجم ريال مدريد خاصة أن بعض هذه الخسائر جاءت في مباريات حاسمة.

هذا المعدل يعكس تراجعًا في القدرة على التعامل مع الضغوط ويضع علامات استفهام حول إدارة المباريات الكبرى.

 

غرفة الملابس تحت الاختبار

التقارير القادمة من إسبانيا تشير أيضًا إلى أن بعض القرارات الفنية خاصة فيما يتعلق بالتشكيل وإدارة النجوم لم تلقي قبولًا كاملًا داخل الفريق.

ومع تراجع النتائج تبدأ مثل هذه الملفات في الظهور بشكل أكبر ما قد يؤثر على استقرار غرفة الملابس.

 

لحظة الحسم تقترب

في ظل هذه المعطيات يبدو أن مستقبل أربيلوا بات مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج المباريات المقبلة خاصة على المستوى الأوروبي.

ريال مدريد لا يمنح الوقت كثيرًا في مثل هذه الظروف وتاريخه يؤكد أن النتائج هي العامل الحاسم دائمًا.

