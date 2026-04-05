أزمة في ريال مدريد.. أربيلوا يهاجم كامافينجا ويفتح باب رحيله

يواجه ريال مدريد صعوبات واضحة في الحفاظ على نسق انتصاراته خلال الموسم الجاري، بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام ريال مايوركا عقب فترة التوقف الدولي الأخيرة، رغم دخوله اللقاء بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية، بينها مواجهتان قويتان أمام مانشستر سيتي.

أربيلوا يتحمل المسؤولية ويُلمّح لخطأ كامافينجا

ووفقًا لصحيفة “آس”، أعلن المدرب ألفارو أربيلوا تحمله مسؤولية الخسارة، مؤكدًا أن قراراته الفنية هي السبب الأول، لكنه في الوقت ذاته وجّه انتقادات مبطنة للاعبيه، مشيرًا إلى أخطاء فردية كلفت الفريق هدفًا حاسمًا.

وأوضح: "عندما تفقد الرقابة ولا تتابع اللاعب، تدفع الثمن"، في إشارة فسّرها المتابعون على أنها انتقاد مباشر للفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي ظهر بشكل متواضع في لقطة هدف التقدم لمايوركا، المسجل عن طريق اللاعب مورلانيس بعد تمريرة من بابلو مافيو.

وشهدت اللقطة انتقادات حادة من زميله أنطونيو روديجر، بسبب ضعف التمركز وقلة التركيز، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة على الفريق الملكي.

بيلينجهام يعزز حظوظه وكامافينجا تحت الضغط

في المقابل، يترقب الجهاز الفني عودة النجم جود بيلينجهام بكامل جاهزيته، حيث شارك كبديل في اللقاء، بينما تراجع مستوى كامافينجا بعد بداية جيدة، رغم دقة تمريراته التي بلغت 43 من أصل 46، إلى جانب استعادته 5 كرات وصناعة فرصة.

وأدى الخطأ الدفاعي إلى استبداله مبكرًا، في إشارة واضحة إلى تراجع فرصه في التواجد بالتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

مستقبل غامض واحتمال الرحيل

وعلى صعيد الخيارات الفنية، فضّل أربيلوا الإبقاء على تياجو بيتارش على مقاعد البدلاء، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ المرتقبة، فيما أشار إلى أن بيلينجهام لم يصل بعد إلى كامل لياقته.

وكشفت تقارير صحفية أن كامافينجا بات مدركًا لصعوبة موقفه داخل الفريق، في ظل انفتاح إدارة ريال مدريد على فكرة بيعه، مع اهتمام متزايد من باريس سان جيرمان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر داخل أروقة الفريق الملكي، في توقيت حاسم من الموسم، حيث يسعى للحفاظ على فرصه في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.